В Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялась масштабная премьера оперы казахстанского композитора Хамита Шангалиева "Хан Султан. Алтын Орда", передает BAQ.kz.

Постановку представил Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая в рамках гастролей, приуроченных к 30-летию Конституции Республики Казахстан и при поддержке Министерств культуры Казахстана и Татарстана.

Премьера оперывызвала настоящий фурор в Казани — все 990 билетов были распроданы за неделю. Постановка, объединившая более 200 артистов и выполненная под руководством итальянского режиссёра Давида Ливерморе, стала символом духовного единства народов Казахстана и Татарстана.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева отметила важность совместной работы учёных и творческих коллективов двух республик, подчеркнув общие исторические и культурные корни. Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков в своём выступлении подчеркнул значение постановки в контексте 800-летия Улуса Джучи и выразил надежду на укрепление двусторонних отношений.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в приветственном письме отметила, что сотрудничество Казахстана и Татарстана развивается динамично, а общая история и традиции служат прочным фундаментом дружбы. Директор театра Айнур Копбасарова выразила благодарность за поддержку и подчеркнула, что опера стала "голосом истории и символом вечной дружбы наших народов".

Перед премьерой в ИА "Татар-информ" состоялась пресс-конференция с участием организаторов и творческой группы, где обсудили создание спектакля, участие национальных инструментов и планы на создание фильма о великих женщинах Золотой Орды.

В фойе театра была организована фотовыставка, знакомящая зрителей с культурой и историей Казахстана. Премьера собрала представителей власти, общественности и СМИ, подтвердив важность культурного диалога между Татарстаном и Казахстаном.