В «КазАвтоЖоле» объяснили, кто отвечает за снижение скорости на трассах зимой

Водители жалуются, что зимой на казахстанских трассах вместо полноценной очистки снега часто вводят ограничения скорости. В «КазАвтоЖоле» заявили, что такие решения принимает не нацкомпания, а Министерство внутренних дел.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель правления «КазАвтоЖола» Дархан Иманашев подтвердил, что у компании есть дефицит дорожной техники. Однако, по его словам, это не влияет на установление скоростного режима.

За регулирование скоростного режима на автомобильных дорогах общего пользования отвечает Министерство внутренних дел. Внедрение того или иного скоростного режима к нам не относится. В связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий и опасностью движения в зимний период они снижают скорость на тех или иных участках, — пояснил Иманашев.

Он также прокомментировал сравнение казахстанских дорог с европейскими автобанами, где, по словам водителей, зимой иногда сохраняется скорость 140–150 км/ч. Глава нацкомпании считает такое сравнение некорректным и напомнил, что погодные условия в Казахстане отличаются от европейских.

Не совсем корректно сравнивать зиму Европы с нашей зимой. Даже российская зима и наша зима кардинально различаются, — заявил он.

По словам Иманашева, при любых погодных условиях главным приоритетом должна оставаться безопасность водителей.