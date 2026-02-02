С 30 января 2026 года бесплатный проезд по платному участку Алматы – Конаев доступен только для транспортных средств, зарегистрированных в городе Алатау. Жители Илийского района утратили это право в связи с изменением границ Алматинской области, передает BAQ.KZ.
Как рассказали в нацкомпании "КазАвтоЖол", ранее при проезде платного участка Алматы – Конаев от оплаты освобождались легковые транспортные средства и автобусы, зарегистрированные в Илийском районе Алматинской области, поскольку данный платный участок проходил по территории указанного района. Вместе с тем, в дальнейшем акиматом города Алатау было направлено письмо в адрес Министерства транспорта Республики Казахстан, Комитета автомобильных дорог и АО "НК "ҚазАвтоЖол", в котором сообщалось, что в связи с внесением изменений в административно-территориальное устройство Алматинской области платный участок автомобильной дороги Алматы – Конаев стал пролегать по территории города Алатау вместо Илийского района.
– В связи с этим с 30 января 2026 года при формировании начислений за проезд по платному участку Алматы – Конаев в системе взимания платы Илийский район был заменен на город Алатау, в результате чего жители Илийского района утратили право на бесплатный проезд по данному участку. В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, правом бесплатного проезда по платному участку автомобильной дороги Алматы – Конаев обладают пользователи, транспортные средства которых зарегистрированы в городе Алатау. При этом для легковых транспортных средств и автобусов, зарегистрированных в Илийском районе, сохраняется право бесплатного проезда в пределах района по платному участку автомобильной дороги Алматы – Хоргос. Кроме того, для всех категорий транспортных средств предусмотрена возможность оформления абонементов сроком на один месяц или один год (1 МРП) для проезда по платным участкам автомобильных дорог Алматы – Конаев и Алматы – Хоргос, – пояснили в компании.