Шардаринское водохранилище, известное в народе как "шардаринское море", оказалось в центре критики из-за антисанитарных условий на туристической зоне. Очередной тревожный сигнал поступил от отдыхающей, которая поделилась в соцсетях впечатлениями от поездки, передает BAQ.KZ.

По её словам, въезд обошёлся в 1000 тенге, топчан — в 10 000 тенге, мусорные урны отсутствуют, туалетов не видно, вход в воду требует пройти через слой плавающего мусора вдоль берега.

"Такие места — это не просто пляжи, это лицо региона. Без управленческой воли и системного подхода туристический потенциал так и останется в статусе "на бумаге"", — говорится в публикации.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни критикуют бездействие властей, другие указывают на низкую культуру самих отдыхающих:

"Фууу Индия, грязно — а у самих под ногами помойка. Где культура?"

"Сами же гадят, где отдыхают! А потом жалуются!"

"Нужны камеры и штрафы: соришь — плати 100 000!"

"А это точно люди отдыхают?.."

Аналогичные жалобы ранее звучали по Капчагаю и Алаколю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 100BAKSOFF (@100baksoff)

Ранее усилить санитарное оснащение пляжей озера Алаколь поручил вице-премьер.