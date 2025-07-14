В Казнете показали, как отдыхающие уничтожают "Шардаринское море"
Заплатили за отдых, получили мусор и антисанитарию.
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Шардаринское водохранилище, известное в народе как "шардаринское море", оказалось в центре критики из-за антисанитарных условий на туристической зоне. Очередной тревожный сигнал поступил от отдыхающей, которая поделилась в соцсетях впечатлениями от поездки, передает BAQ.KZ.
По её словам, въезд обошёлся в 1000 тенге, топчан — в 10 000 тенге, мусорные урны отсутствуют, туалетов не видно, вход в воду требует пройти через слой плавающего мусора вдоль берега.
"Такие места — это не просто пляжи, это лицо региона. Без управленческой воли и системного подхода туристический потенциал так и останется в статусе "на бумаге"", — говорится в публикации.
В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни критикуют бездействие властей, другие указывают на низкую культуру самих отдыхающих:
- "Фууу Индия, грязно — а у самих под ногами помойка. Где культура?"
- "Сами же гадят, где отдыхают! А потом жалуются!"
- "Нужны камеры и штрафы: соришь — плати 100 000!"
- "А это точно люди отдыхают?.."
Аналогичные жалобы ранее звучали по Капчагаю и Алаколю.
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Ранее усилить санитарное оснащение пляжей озера Алаколь поручил вице-премьер.