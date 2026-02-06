В Казахском национальном университете имени аль-Фараби прошли академические слушания, посвящённые обсуждению проекта новой Конституции Казахстана. В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса, судьи, представители госорганов и юридического сообщества, передает BAQ.KZ.

В работе академических слушаний участвовали депутаты Мажилиса Парламента РК Унзила Шапак, Ермурат Бапи и Ерлан Саиров, а также судьи, представители государственных органов, члены академического сообщества, ведущие юристы-учёные, адвокаты и эксперты в области конституционного права.

Круглый стол открыл декан юридического факультета КазНУ Уалихан Ахатов. Он отметил, что идейная основа нового проекта Конституции чётко отражена в преамбуле.

"Обновлённая преамбула — это не формальное введение, а духовно-идеологический фундамент государства и ценностная ориентация, объединяющая весь текст Конституции. Именно здесь отражены историческая память, стремление к общественному согласию и стратегический вектор будущего развития", — подчеркнул Ахатов.

На слушаниях обсуждались вопросы укрепления конституционных основ государственной власти, расширения гарантий прав и свобод человека, а также усиления роли правовых институтов в современных социально-политических условиях.

Депутат Мажилиса Унзила Шапак отметила, что изменения в Конституции направлены на усиление защиты прав и свобод граждан и дальнейшее совершенствование системы государственного управления.

"Проект новой Конституции широко обсуждается в обществе, и Конституционная комиссия уже рассматривает поступившие предложения. В проект ещё будут внесены дополнения и изменения, поэтому участие академического сообщества в таких слушаниях особенно важно", — сказала она.

Депутат Ермурат Бапи подчеркнул, что обсуждение проекта Основного закона является важным этапом для всего общества.

"Конституция — это не только правовой каркас государства, но и гарантия взаимного доверия между обществом и властью. Предлагаемые изменения должны быть направлены на реальную защиту прав граждан и повышение ответственности государственных институтов", — отметил он.

С докладами также выступили доктор юридических наук, профессор Алуа Ибраева, кандидат юридических наук, профессор Лейла Култемирова и судья Алатауского района Алматы Талгат Даулетниязов.

В ходе дискуссии участники детально проанализировали ключевые положения проекта новой Конституции и подготовили научно обоснованные рекомендации с учётом международного опыта и национальных правовых традиций.

По итогам слушаний были собраны экспертные предложения и аналитические материалы, которые планируется использовать в дальнейшей научно-аналитической и просветительской работе, а также в исследованиях в сфере конституционного права и государственного управления.