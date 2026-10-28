В КазНУ в Алматы эвакуировали студентов из-за сообщения о бомбе
28 Октября 2026, 13:00
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28 Октября 2026, 13:0028 Октября 2026, 13:00
114Фото: пресс-службы КазНУ имени аль-Фараби
В Алматы эвакуировали студентов и преподавателей Казахского национального университета имени аль-Фараби из-за сообщения про бомбу. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции города, передает BAQ.KZ.
По данным полиции, причиной проверки стала оставленная без присмотра сумка. Прибывшие на место экстренные службы осмотрели предмет и установили, что он принадлежит одному из студентов. Внутри находились учебные принадлежности, опасности сумка не представляла.
В полиции напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать по номеру 102 и не трогать их самостоятельно.
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