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В КазНУ в Алматы эвакуировали студентов из-за сообщения о бомбе

28 Октября 2026, 13:00
АВТОР
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пресс-службы КазНУ имени аль-Фараби 28 Октября 2026, 13:00
28 Октября 2026, 13:00
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Фото: пресс-службы КазНУ имени аль-Фараби

В Алматы эвакуировали студентов и преподавателей Казахского национального университета имени аль-Фараби из-за сообщения про бомбу. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции города, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, причиной проверки стала оставленная без присмотра сумка. Прибывшие на место экстренные службы осмотрели предмет и установили, что он принадлежит одному из студентов. Внутри находились учебные принадлежности, опасности сумка не представляла.

В полиции напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать по номеру 102 и не трогать их самостоятельно.

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