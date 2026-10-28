В КазНУ в Алматы эвакуировали студентов из-за сообщения о бомбе

В Алматы эвакуировали студентов и преподавателей Казахского национального университета имени аль-Фараби из-за сообщения про бомбу. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции города, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, причиной проверки стала оставленная без присмотра сумка. Прибывшие на место экстренные службы осмотрели предмет и установили, что он принадлежит одному из студентов. Внутри находились учебные принадлежности, опасности сумка не представляла.

В полиции напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать по номеру 102 и не трогать их самостоятельно.