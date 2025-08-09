На юго-западе Кении вечером 8 августа произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 21 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Авария произошла на трассе между городами Какамега и Кисуму. Автобус перевозил людей, возвращавшихся с похорон. По предварительным данным, водитель на высокой скорости не справился с управлением при въезде на кольцевую развязку. Транспортное средство съехало в канаву и перевернулось.

По словам регионального сотрудника дорожной полиции провинции Ньянза Питера Майны, среди жертв - 10 женщин, 10 мужчин и 10-летняя девочка.