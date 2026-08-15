В Кении неизвестная причина убивает слонов: учёные нашли в их останках цианид

В Кении расследуют гибель слонов в районе национального парка Амбосели. За последний месяц погибли как минимум 16 животных, а предварительные анализы показали наличие цианида в образцах, взятых из останков. Точную причину гибели пока устанавливают. Перед смертью у некоторых слонов наблюдались паралич и проблемы с дыханием.

В желудках нескольких животных обнаружили помидоры и другие сельскохозяйственные культуры, поэтому специалисты проверяют версию о возможном отравлении веществами, которые используются на расположенных рядом фермах. Кенийская служба охраны дикой природы выясняет, откуда в экосистеме появился цианид и мог ли он попасть в почву, воду, траву или сельскохозяйственные культуры.

При этом местные фермеры отрицают, что использовали это вещество для обработки растений, и сомневаются, что именно сельхозхимикаты стали причиной гибели слонов. Расследование продолжается. Специалисты проводят дополнительные лабораторные исследования, чтобы определить концентрацию токсичного вещества и установить точную причину гибели животных.