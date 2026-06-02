В Кении проходят протесты против открытия центра для лиц с риском заражения Эболой

В кенийском городе Наньюки сотни местных жителей вышли на акции протеста против планов по созданию карантинного центра для людей, которые могли контактировать с вирусом Эбола. Объект планируется разместить на территории военной базы при поддержке США.

Поводом для протестов стало намерение открыть центр на 50 мест для американских граждан, которые могли подвергнуться воздействию вируса, но не имеют симптомов заболевания.

Ситуация обострилась после того, как Верховный суд Кении временно приостановил запуск центра. Несмотря на это, по данным СМИ, в районе Наньюки в последние дни наблюдалась активность военной авиации, что местные эксперты связывают с продолжающейся подготовкой объекта к работе.

Власти Кении подтвердили планы по созданию карантинного центра. Министр здравоохранения страны Аден Дуале заявил, что проект является частью программы по усилению готовности к чрезвычайным санитарным ситуациям и повышению эффективности реагирования на возможные вспышки опасных заболеваний.

Изначально центр должен был начать работу в конце мая, однако его дальнейшая судьба будет зависеть от судебного разбирательства и позиции властей.