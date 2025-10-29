В Кении произошла авиакатастрофа, унёсшая жизни одиннадцати человек, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Небольшой самолёт авиакомпании Mombasa Air Safari, следовавший в национальный заповедник Масаи-Мара, потерпел крушение в холмистой местности недалеко от города Диани. На борту находились кенийский пилот, восемь граждан Венгрии и двое туристов из Германии — все погибли.

По предварительным данным, трагедия произошла во время сильного дождя. Очевидцы сообщили, что перед падением слышали громкий взрыв. Сейчас на месте работают спасатели и следственные службы, причины катастрофы устанавливаются.

Авиакомпания выразила глубокие соболезнования семьям погибших и заявила о готовности оказывать полное содействие расследованию. Масаи-Мара — одно из самых известных туристических направлений Африки, куда ежегодно приезжают тысячи путешественников, чтобы увидеть великую миграцию животных.