В Кении задержали школьниц после пожара в общежитии, где погибли 16 человек
Правоохранители рассматривают версию умышленного поджога.
Сегодня 2026, 08:02
Фото: Pixabay.com
В Кении полиция задержала 10 учениц школы Utumishi Girls Academy по делу о крупном пожаре в общежитии, унесшем жизни 16 школьниц.
Как сообщает Kenyans, по данным следствия, правоохранители рассматривают версию умышленного поджога.
Пожар произошел в ночь на 28 мая. Огонь быстро распространился по верхнему этажу здания, где находились ученицы.
Сообщается, что не менее 79 школьниц получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы. Большинство пострадавших позже выписали.
В рамках расследования часть учениц временно изолировали на территории школы для проведения допросов. Также полиция вызвала для бесед других учащихся, которые уже покинули учебное заведение вместе с родителями.
