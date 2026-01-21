В городе Кентау полиция задержала 45-летнего мужчину по подозрению в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области, заявление поступило в декабре 2025 года. Подозреваемый был задержан и водворён в изолятор временного содержания.

По данным следствия, мужчину подозревают в многолетнем сексуализированном насилии над девочками.