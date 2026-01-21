В Кентау задержан мужчина по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Кентау полиция задержала 45-летнего мужчину по подозрению в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщает BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области, заявление поступило в декабре 2025 года. Подозреваемый был задержан и водворён в изолятор временного содержания.
По данным следствия, мужчину подозревают в многолетнем сексуализированном насилии над девочками.
"По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По итогам расследования будет принято решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Самое читаемое
- Токаев: любой глава государства должен приходить к власти через выборы
- Жанибек Алимханулы получил официальное наказание по допинговому делу
- Токаев: к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана
- В Шымкенте разыскивают подозреваемых в убийстве 40-летнего мужчины
- Убийство Нурай: уволили начальника ДП Шымкента и его первого зама