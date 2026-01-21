  • 21 Января, 23:39

В Кентау задержан мужчина по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних

Фото: Freepik.com

В городе Кентау полиция задержала 45-летнего мужчину по подозрению в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области, заявление поступило в декабре 2025 года. Подозреваемый был задержан и водворён в изолятор временного содержания. 

По данным следствия, мужчину подозревают в многолетнем сексуализированном насилии над девочками. 

"По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По итогам расследования будет принято решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

