В КФФ назначен новый генеральный секретарь

Исполнительный комитет Казахстанской федерации футбола утвердил Скотта Энтони Мунна на должность генерального секретаря КФФ, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ. Он приступит к работе 13 июля 2026 года, а срок его полномочий продлится до 12 июля 2030 года.

Перед новым генеральным секретарем поставлены задачи по продолжению реформ, начатых нынешним руководством КФФ. В числе приоритетов - совершенствование системы судейства, развитие футбольных академий и инфраструктуры, повышение стандартов управления и лицензирования клубов, укрепление коммерческой и медийной составляющей, а также расширение сотрудничества с УЕФА и ФИФА.

В КФФ отметили, что федерация находится на важном этапе формирования долгосрочного фундамента для развития футбола в стране. Опыт и управленческая дисциплина Скотта Мунна рассматриваются как важные факторы для достижения новых результатов.

Сам Мунн выразил готовность включиться в работу федерации и взаимодействовать с клубами, футбольным сообществом и международными организациями для дальнейшего развития казахстанского футбола.