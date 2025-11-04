В КФФ прокомментировали смерть казахстанского футболиста
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория прокомментировал смерть футболиста Диаса Толеу, передает BAQ.KZ.
"Это большая трагедия для нас, потому что мальчик был абсолютно здоров и чувствовал себя прекрасно. На носилках его, вы видели, когда выносили, он был в сознании. Да он почувствовал себя плохо. К сожалению, в мире все чаще и чаще такие трагедии происходят, хотя ребята проходят полное глубокое медобследование – здоровые ребята. Почему это происходит – надо разбираться", – сказал Лория в кулуарах Правительства.
Напомним, что игрок футбольного клуба "Хан Тенгри" Диас Толеу скончался 16 октября. Он провел два сезона за "Хан-Тенгри". В команду он перешел из "Кайрата", воспитанником которого являлся.
