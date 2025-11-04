Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория прокомментировал смерть футболиста Диаса Толеу, передает BAQ.KZ.

"Это большая трагедия для нас, потому что мальчик был абсолютно здоров и чувствовал себя прекрасно. На носилках его, вы видели, когда выносили, он был в сознании. Да он почувствовал себя плохо. К сожалению, в мире все чаще и чаще такие трагедии происходят, хотя ребята проходят полное глубокое медобследование – здоровые ребята. Почему это происходит – надо разбираться", – сказал Лория в кулуарах Правительства.