С января 2026 года Комитет государственных доходов РК запускает обновлённый механизм ограничений для налоговых должников, предусматривающий поэтапные меры в зависимости от суммы задолженности. Об этом сообщили представители ведомства, передает BAQ.KZ.

По словам руководителя Департамента аудита КГД МФ РК. Кайсара Арын, при превышении долга в 20 МРП налогоплательщику направляется уведомление, после чего вводятся ограничения на расходные операции по банковским счетам и кассе, а также применяются инкассовые поручения.

Если сумма задолженности не превышает 45 МРП, используются только указанные меры.

Однако при долге свыше 45 МРП КГД переходит к расширенным мерам взыскания: начинается работа с дебиторами, проводится опись имущества, реализуются активы и ценные бумаги. В случае отсутствия погашения налогоплательщик может быть признан банкротом в судебном порядке.