В КГД назвали сумму долга, при которой блокируются банковские счета
Ограничения зависят от размера налоговой задолженности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С января 2026 года Комитет государственных доходов РК запускает обновлённый механизм ограничений для налоговых должников, предусматривающий поэтапные меры в зависимости от суммы задолженности. Об этом сообщили представители ведомства, передает BAQ.KZ.
По словам руководителя Департамента аудита КГД МФ РК. Кайсара Арын, при превышении долга в 20 МРП налогоплательщику направляется уведомление, после чего вводятся ограничения на расходные операции по банковским счетам и кассе, а также применяются инкассовые поручения.
Если сумма задолженности не превышает 45 МРП, используются только указанные меры.
Однако при долге свыше 45 МРП КГД переходит к расширенным мерам взыскания: начинается работа с дебиторами, проводится опись имущества, реализуются активы и ценные бумаги. В случае отсутствия погашения налогоплательщик может быть признан банкротом в судебном порядке.
Самое читаемое
- Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей
- Серик Сапиев займется подготовкой к летним XX Азиатским играм
- Ипотека без послаблений: что ждёт рынок жилья Казахстана в 2026 году
- Раимбек Баталов стал внештатным советником Президента
- В Астане раскрыли дерзкую схему с фиктивными промокодами на 473 млн