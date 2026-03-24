В Казахстане проходит «Неделя казахстанской анимации» – цикл некоммерческих показов отечественных мультфильмов для детей, подростков и семейной аудитории, передает BAQ.KZ.

Бесплатные показы организованы в кинотеатрах «Арсенал» в Астане и «Сарыжайлау» в Караганде. Кроме того, при содействии Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил РК сеансы проходят на столичной площадке Центра, а также в отдаленных военных гарнизонах, в том числе в Семее, Отаре, Сарыозеке и Алматы. Такой формат позволяет охватить семьи военнослужащих и жителей закрытых городков, для которых доступ к премьерным кинопоказам нередко остается ограниченным.

Программа недели рассчитана на зрителей разных возрастов и интересов. В нее вошли полнометражные анимационные сказки, авторские короткометражные работы, а также эксклюзивные премьеры 2025 года. Наряду с новыми лентами зрителям представлены и мультфильмы из золотого фонда «Казахфильма» и Центра поддержки кино.

Проект реализует творческое объединение «Казаханимация» при киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино. Инициатива направлена на развитие национальной анимации, продвижение качественного контента на государственном языке и расширение зрительской аудитории отечественных мультфильмов.