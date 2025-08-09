По меньшей мере 10 человек стали жертвами схода горных потоков в уезде Юйчжун провинции Ганьсу на северо-западе Китая. По данным агентства "Синьхуа", еще 33 человека числятся пропавшими без вести, передает BAQ.KZ.

Стихийное бедствие было вызвано проливными дождями, которые обрушились на Юйчжун и прилегающие районы города Ланьчжоу вечером 7 августа. К полудню следующего дня количество выпавших осадков достигло 220,2 мм. Несколько населенных пунктов оказались в зоне серьезного бедствия.

Около 14:00 паводковая вода снесла деревья, перекрыла дороги возле начальной школы Синлун, а в некоторых местах толщина слоя грязи превышала 30 см. Повреждены жилые дома и автомобили.

Для устранения последствий стихии в район ЧС направлены свыше 2700 спасателей, почти тысяча единиц техники и более 8500 комплектов предметов первой необходимости. Ведутся спасательные работы, эвакуация жителей и восстановление инфраструктуры.