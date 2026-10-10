В Китае 41 человека осудили за смертельные аварии на шахтах

В китайской провинции Шаньси 41 человек приговорили к тюремному заключению по делу о серии крупных аварий на шахтах, в результате которых погибли 54 человека.

Как сообщает агентство Xinhua, расследование выявило многочисленные нарушения требований безопасности при проведении горных и земляных работ.

По данным следствия, фигуранты заключали контракты на добычу полезных ископаемых и земляные работы с бригадами, не имевшими необходимой квалификации. Кроме того, они не разработали полноценные планы аварийно-спасательных мероприятий и использовали на производстве транспортные средства без соответствующих разрешений.

Установлено, что эти нарушения стали причиной 48 крупных аварий со смертельным исходом в период с 2006 по 2022 год.

В зависимости от тяжести совершённых правонарушений суд назначил осуждённым наказание в виде лишения свободы на сроки от одного года до 16 лет.