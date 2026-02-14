Конституционные реформы в Казахстане широко обсуждаются и в зарубежном информационном пространстве. Особое внимание изменениям уделяют китайские блогеры и интернет-пользователи, которые активно высказывают свои мнения, передает BAQ.KZ.

В социальных сетях и на онлайн-платформах растет число публикаций с положительной оценкой политической модернизации в Казахстане. Многие пользователи проявляют интерес к реформам и направляют добрые пожелания. В комментариях часто встречаются такие мнения, как: «Казахи стали на шаг ближе к цивилизации», «Власть возвращается народу», «Модернизация», «Какой счастливый казахский народ», «Строится новая система, ориентированная на верховенство права».

Часть комментаторов рассматривает реформы как важный шаг к обновлению политической системы страны. Также отмечается, что инициативы способствуют укреплению связи между государством и обществом.

Некоторые пользователи отдельно подчеркивают роль президента Касым-Жомарта Токаева, называя его «исторической личностью» и «лидером, рожденным на благо страны». Кроме того, публикуются мнения о нем как о «защитнике народа, добровольно отказавшемся от избыточных полномочий и суперпрезидентской системы».

По словам экспертов, внимание зарубежной аудитории к политическим изменениям в Казахстане свидетельствует о том, что проводимые в стране реформы вызывают интерес и на международном уровне, в том числе в Китае.