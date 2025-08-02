19 июля 40-летний дайвер-любитель по фамилии Ван из провинции Хунань пропал без вести вскоре после погружения в реку со своим другом, передает BAQ.kz со ссылкой на газету South China Morning Post.

Как оказалось, мужчина заплыл в подводную пещеру, вход в которую расположен на глубине 9 м, и заблудился. Ему удалось найти большой воздушный карман, где можно было дышать.

Как сообщает South China Morning Post, полиция немедленно начала поисковую операцию и обратилась за помощью к спасателям. Поисковая команда совершила погружение в пещеру, но первые поиски оказались безуспешными. Аквалангисты слышали звук, напоминающий стук камня о камень, но не нашли пропавшего.

"Во время очередного погружения, когда спасатели уже плыли к выходу из пещеры, они нашли Вана. Он видел, как аквалангисты проплывали мимо, не заметив его. Когда они возвращались, Ван выплыл из воздушного кармана и посигналил фонариком", - пишет газета.

Сам мужчина поведал, что случайно заплыл в пещеру, где полностью потерял представление о месте и времени. Дайвер выжил, питаясь сырой рыбой. Отмечается, что Ван, чувствовал себя хорошо и даже самостоятельно дошёл до машины скорой помощи.