В Китае чиновника приговорили к смертной казни за передачу гостайны иностранной разведке
По данным китайских властей, мужчина передал более 100 разведывательных отчётов и получил за это свыше миллиона юаней.
24 Ноября 2026, 04:10
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24 Ноября 2026, 04:1024 Ноября 2026, 04:10
72Фото: Pixabay.com
В Китае чиновника центрального аппарата приговорили к смертной казни за разглашение государственной тайны иностранному государству.
Как сообщает Reuters со ссылкой на китайское издание Baomiguan, чиновник, известный под фамилией Ма, был завербован иностранной разведывательной службой во время работы за рубежом.
После возвращения в Китай он, предположительно, по указанию куратора передал более 100 разведывательных отчётов. В их числе были 35 документов, которые впоследствии признали государственными секретами.
По данным издания, передача информации проходила в рамках продолжительной разведывательной операции. За свои действия Ма получил более 1 млн юаней (около 150 тысяч долларов).
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