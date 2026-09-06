В Китае два человека погибли при сходе селя, еще 10 числятся пропавшими
Грязекаменный поток сошел в провинции Цзянси, разрушив восемь домов.
6 Сентября 2026, 12:31
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6 Сентября 2026, 12:316 Сентября 2026, 12:31
114Фото: Report
Два человека погибли и еще 10 числятся пропавшими без вести после схода грязекаменного потока в провинции Цзянси на юго-востоке Китая.
Как передает Центральное телевидение Китая, сель сошел утром 5 сентября в одном из населенных пунктов уезда Суйчуань городского округа Цзиань.
В результате происшествия полностью разрушены восемь домов, еще четыре получили незначительные повреждения.
На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и продолжают поиски пропавших без вести.
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