В Китае два человека погибли при сходе селя, еще 10 числятся пропавшими

Два человека погибли и еще 10 числятся пропавшими без вести после схода грязекаменного потока в провинции Цзянси на юго-востоке Китая.

Как передает Центральное телевидение Китая, сель сошел утром 5 сентября в одном из населенных пунктов уезда Суйчуань городского округа Цзиань.

В результате происшествия полностью разрушены восемь домов, еще четыре получили незначительные повреждения.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и продолжают поиски пропавших без вести.