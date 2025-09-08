  • 8 Сентября, 21:22

В Китае эвакуировали свыше 40 тысяч человек из-за тайфуна

Стихийная угроза в Китае.

Сегодня, 20:26
Фото: TASS/China News Service/VCG/Li Zhihua

В китайской провинции Гуандун из-за приближения тайфуна "Тапа" были эвакуированы более 41 тысячи человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на информационное агентство "Синьхуа".

В связи с угрозой стихии в городе Тайшань приостановлены учебные занятия в 182 школах и детских садах, что затронуло около 120 тысяч учащихся. В соседнем городе Цзянмэнь власти эвакуировали жителей из опасных районов, чтобы минимизировать возможные жертвы и ущерб.

Максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 30 метров в секунду, создавая опасные условия для жизни и движения. Местные службы оперативно реагируют на ситуацию, обеспечивая безопасность населения и принимая меры по ликвидации последствий стихии.

