Китайская компания Zhengzhou Haiwang Industrial Co., Ltd. провела испытания нового экраноплана Seagull 002, сообщает BAQ.kz со ссылкой на исследователя китайской авиации RupprechtDeino.

Аппарат рассчитан на десять пассажиров и способен развивать скорость до 200 км/ч. Его основной режим — полет на высоте нескольких метров над водной поверхностью с использованием экранного эффекта. При необходимости машина может подняться до 150 метров, например, чтобы обойти препятствие. Сообщается, что эксплуатация возможна при волнении моря до 5 баллов.

Разработчики рассматривают Seagull 002 как экскурсионный транспорт, скоростное водное такси, средство для реагирования на чрезвычайные ситуации и доставки грузов в труднодоступные районы.

При этом новинка вызвала скепсис у части авиационных энтузиастов. Пользователи в соцсетях задаются вопросом, в чем преимущества экраноплана перед гидросамолетами, отмечая более низкую скорость, высоту полета и грузоподъемность. Некоторые сравнили модель с уменьшенной версией китайского гидросамолета AG600.

Экранопланы представляют собой гибрид самолета и судна, использующий подъемную силу, возникающую при движении вблизи поверхности воды. Самым известным примером остается советский экспериментальный КМ — «Каспийское морское чудовище», созданный в годы холодной войны.

Несмотря на высокую скорость по сравнению с традиционными судами, экранопланы имеют и ряд ограничений: они чувствительны к рельефу и погодным условиям, обладают меньшей маневренностью и требуют сложного управления.

Ранее в Китае также замечали экраноплан неизвестного типа с реактивными двигателями, а недавно первый полет совершил гибридный беспилотный транспортник YH-1000S, который планируется использовать в международной логистике.