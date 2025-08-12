В Китае из-за проливных дождей эвакуировали более 15 тысяч жителей
Сильные ливни обрушились на 16 районов и уездов Чунцина.
Сегодня, 08:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
102Фото: Синьхуа
На юго-западе Китая в городе центрального подчинения Чунцин проливные дожди вынудили власти эвакуировать свыше 15 тысяч человек, пеердает BAQ.KZ. со ссылкой на "Синьхуа".
С 07:00 воскресенья до 07:00 понедельника сильные ливни прошли в 16 районах и уездах мегаполиса. Наибольшее количество осадков зафиксировано в районе Хэчуань - 167 миллиметров.
Синоптики и гидрологи прогнозируют, что дожди затронут центральную городскую часть, юго-восток и ряд северо-восточных районов.
С 8:00 понедельника до 8:00 среды в малых и средних реках региона ожидается подъём уровня воды, что может привести к локальным подтоплениям.
Самое читаемое
- Как Кыз Жибек: во сколько обошёлся образ сестрёнки Димаша на кыз узату
- После концерта Дженнифер Лопес в Алматы волонтёры очистили Центральный стадион
- Названы школы, которые закроют в Костанайской области в этом году
- Казахстанские врачи заявили о новом тяжелом постковидном синдроме
- Дженнифер Лопес на сцене в Алматы: аншлаг и более 20 тысяч восторженных зрителей