На юго-западе Китая в городе центрального подчинения Чунцин проливные дожди вынудили власти эвакуировать свыше 15 тысяч человек, пеердает BAQ.KZ. со ссылкой на "Синьхуа".

С 07:00 воскресенья до 07:00 понедельника сильные ливни прошли в 16 районах и уездах мегаполиса. Наибольшее количество осадков зафиксировано в районе Хэчуань - 167 миллиметров.

Синоптики и гидрологи прогнозируют, что дожди затронут центральную городскую часть, юго-восток и ряд северо-восточных районов.

С 8:00 понедельника до 8:00 среды в малых и средних реках региона ожидается подъём уровня воды, что может привести к локальным подтоплениям.