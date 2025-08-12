  • 12 Августа, 10:00

В Китае из-за проливных дождей эвакуировали более 15 тысяч жителей

Сильные ливни обрушились на 16 районов и уездов Чунцина.

Сегодня, 08:50
Синьхуа
Сегодня, 08:50
Фото: Синьхуа

На юго-западе Китая в городе центрального подчинения Чунцин проливные дожди вынудили власти эвакуировать свыше 15 тысяч человек, пеердает BAQ.KZ. со ссылкой на "Синьхуа".

С 07:00 воскресенья до 07:00 понедельника сильные ливни прошли в 16 районах и уездах мегаполиса. Наибольшее количество осадков зафиксировано в районе Хэчуань - 167 миллиметров.

Синоптики и гидрологи прогнозируют, что дожди затронут центральную городскую часть, юго-восток и ряд северо-восточных районов.

С 8:00 понедельника до 8:00 среды в малых и средних реках региона ожидается подъём уровня воды, что может привести к локальным подтоплениям.

