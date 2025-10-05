Власти южной китайской провинции Хайнань начали масштабную эвакуацию населения из-за приближения мощного тайфуна "Матмо". По данным агентства Xinhua, из порядка 144 тысяч человек, подлежащих эвакуации, более 114 тысяч уже переведены в безопасные районы, передаёт BAQ.KZ.

Согласно информации местной метеослужбы, тропический циклон прошёл примерно в 60 километрах к северо-востоку от острова Хайнань и движется в сторону материкового Китая. Ожидается, что в ближайшее время "Матмо" достигнет побережья соседней провинции Гуандун в районе города Сюйвэнь, после чего выйдет в Тонкинский залив и начнёт постепенно ослабевать.

Метеорологи предупреждают, что при выходе на сушу тайфун будет сопровождаться порывами ветра скоростью до 42–48 м/с, что может привести к перебоям в работе транспорта, повреждению инфраструктуры и подтоплениям.

Местные власти усилили меры безопасности и просят жителей избегать поездок в прибрежные районы до полного прохождения стихии.