По меньшей мере восемь человек погибли, еще двое получили ожоги в восточной провинции КНР Цзянсу в результате взрыва в магазине пиротехники. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает BAQ.KZ.

Отмечается, что инцидент произошел в уезде Дунхай городского округа Ляньюньган. Один из местных жителей запустил фейерверки возле магазина пиротехники, что привело ко взрыву и последующему пожару. Пожарные потушили огонь спустя полтора часа после взрыва.

Полиция задержала лиц, ответственных за инцидент. Дальнейшее расследование причин ЧП продолжается.