В Китае из-за взрыва в магазине пиротехники погибли восемь человек
Один из местных жителей запустил фейерверки возле магазина пиротехники.
Сегодня 2026, 00:19
34Фото: Report
По меньшей мере восемь человек погибли, еще двое получили ожоги в восточной провинции КНР Цзянсу в результате взрыва в магазине пиротехники. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает BAQ.KZ.
Отмечается, что инцидент произошел в уезде Дунхай городского округа Ляньюньган. Один из местных жителей запустил фейерверки возле магазина пиротехники, что привело ко взрыву и последующему пожару. Пожарные потушили огонь спустя полтора часа после взрыва.
Полиция задержала лиц, ответственных за инцидент. Дальнейшее расследование причин ЧП продолжается.
