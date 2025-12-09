Бывший глава China Huarong International Holdings Limited Бай Тяньхуэй был казнён в Тяньцзине после утверждения смертного приговора Верховным народным судом Китая, передает BAQ.KZ со ссылкой на центральное телевидение страны.

Решение было приведено в исполнение утром 9 декабря, подтвердило центральное телевидение страны.

Дело Бай Тяньхуэя стало одним из наиболее громких антикоррупционных процессов последних лет. Ещё в мае 2024 года суд первой инстанции признал его виновным в получении взяток в особо крупных размерах и приговорил к смертной казни с пожизненным лишением политических прав и полной конфискацией имущества. Защита попыталась оспорить приговор, однако в феврале 2025 года апелляционный суд оставил решение без изменений.

Верховный суд, изучив материалы дела, подтвердил, что в период с 2014 по 2018 год Бай Тяньхуэй, занимая руководящие должности в дочерних структурах China Huarong, использовал служебное положение для оказания незаконного содействия компаниям в сделках по приобретению активов и привлечению финансирования. Общая сумма полученных им взяток превысила 1,1 млрд юаней — по оценке суда, показатель "чрезвычайной тяжести".

Судебные инстанции указали, что действия осуждённого нанесли серьёзный ущерб государственным интересам, а общественный резонанс преступления был крайне негативным. С учётом этих факторов смертная казнь была признана оправданной мерой наказания.

После получения распоряжения от Верховного суда тяньцзинский суд объявил Бай Тяньхуэю окончательное решение и привёл приговор в исполнение. Перед казнью осуждённому позволили попрощаться с близкими.