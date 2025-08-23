В Китае обрушился мост: 12 человек погибли
Поиски пропавших продолжаются.
Сегодня, 20:43
140Фото: Pixabay.com
В Китае обрушился строящийся мост через реку Хуанхэ, передает BAQ.KZ.
Как сообщает News.ru, в результате трагедии погибли 12 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.
"Во время строительных работ на железнодорожном мосту произошёл обрыв стальной арматуры. Это вызвало частичное обрушение конструкций и стало причиной человеческих жертв", - пишет информагентство.
Поиски пропавших продолжаются, на месте задействованы спасательные службы.
