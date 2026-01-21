Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Цяоцзя провинции Юньнань на юго-западе Китая. В результате стихии были повреждены более 1 900 жилых домов, а свыше 300 человек переселены, сообщает BAQ.KZ.

По данным агентства Синьхуа Новости, землетрясение произошло в понедельник в 19:32 по пекинскому времени. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о погибших и полностью разрушенных зданиях не поступало. К полудню среды основные работы по оценке и проверке ущерба были завершены.

Как сообщил заместитель главы уезда Цяоцзя Цао Шанью, в результате землетрясения повреждены 1 907 жилых домов и 8 школьных зданий. В большинстве случаев речь идет о появлении незначительных трещин. Кроме того, на территории уезда зафиксировано 466 случаев обрушения склонов и камнепадов на автомобильных дорогах, а также 483 повреждения дорожного покрытия.

Власти также выявили 19 случаев образования трещин в горных массивах. По официальной информации, они не представляют угрозы для жилых зданий и не мешают движению общественного транспорта. Помимо этого, зарегистрированы повреждения 544 водохозяйственных объектов, 270 производственных водохранилищ или бассейнов и 178 участков водопроводных сетей.

"Мы надлежащим образом переселили и разместили 334 пострадавших жителя из 147 домохозяйств и эффективно обеспечили их основные жизненные потребности, включая питание, воду, отопление и жилье. Следующим шагом станет восстановление и реконструкция после стихийного бедствия", — заявил Цао Шанью.

Сообщается, что Китайское сейсмологическое управление задействовало механизм экстренного реагирования третьего уровня и направило рабочие группы в зону землетрясения для поддержки местных властей в ликвидации последствий и оказании помощи населению.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации, где первый уровень является наивысшим.