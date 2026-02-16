16 февраля в 12 часов 14 минут по времени Астаны на территории Китая произошло землетрясение, передает BAQ.KZ. Об этом сообщает Казахстанских национальных центр данных. – Координаты эпицентра: 41.00 градуса северной широты, 78.50 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.3. Энергетический класс K=11.6, – говорится в сообщении Центра.