В Китае произошло землетрясение
Сегодня 2026, 15:18
Фото: Анадолу
16 февраля в 12 часов 14 минут по времени Астаны на территории Китая произошло землетрясение, передает BAQ.KZ. Об этом сообщает Казахстанских национальных центр данных. – Координаты эпицентра: 41.00 градуса северной широты, 78.50 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.3. Энергетический класс K=11.6, – говорится в сообщении Центра.
16 февраля в 12 часов 14 минут по времени Астаны на территории Китая произошло землетрясение, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщает Казахстанских национальных центр данных.
– Координаты эпицентра: 41.00 градуса северной широты, 78.50 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.3. Энергетический класс K=11.6, – говорится в сообщении Центра.
