В Китае произошло землетрясение

Сегодня 2026, 15:18
Анадолу
Сегодня 2026, 15:18
Фото: Анадолу

16 февраля в 12 часов 14 минут по времени Астаны на территории Китая произошло землетрясение, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает Казахстанских национальных центр данных.

– Координаты эпицентра: 41.00 градуса северной широты, 78.50 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.3. Энергетический класс K=11.6, – говорится в сообщении Центра. 

 

 

 

