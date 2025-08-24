В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Жертв и разрушений нет.
Сегодня, 11:24
174Фото: Pixabay.com
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР произошло землетрясение магнитудой 4,6, передает BAQ.KZ.
Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение произошло в 146 километрах от города Аксу и в 142 километрах от города Тумшук в 01:06 воскресенья по местному времени.
Очаг находился на глубине 7,2 километра. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
