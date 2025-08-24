  • 24 Августа, 12:56

В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,6

Жертв и разрушений нет.

Сегодня, 11:24
Фото: Pixabay.com

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР произошло землетрясение магнитудой 4,6, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение произошло в 146 километрах от города Аксу и в 142 километрах от города Тумшук в 01:06 воскресенья по местному времени.

Очаг находился на глубине 7,2 километра. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

