В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР произошло землетрясение магнитудой 4,6, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение произошло в 146 километрах от города Аксу и в 142 километрах от города Тумшук в 01:06 воскресенья по местному времени.

Очаг находился на глубине 7,2 километра. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.