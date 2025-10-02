В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,7
Толчки зафиксированы в 14:00 по времени Астаны.
Сегодня, 15:18
47Фото: iStock
2 октября в 14:00 по времени Астаны (08:00 по Гринвичу) на территории Китая были зафиксированы подземные толчки, передает BAQ.KZ со ссылкой на оперативные данные Центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК.
Сила землетрясения составила 4,7 балла по шкале магнитуд (mb), энергетический класс — K=11,0. Эпицентр сейсмического события находился на координатах 40,91° северной широты и 77,98° восточной долготы.
Информация о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не поступала.
