  • 27 Сентября, 10:48

В Китае произошло землетрясение

В китайской провинции Ганьсу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

Фото: Pixabay.com

В провинции Ганьсу на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передаёт BAQ.KZ.

Сейсмособытие зафиксировали в ночь на 27 сентября. Эпицентр находился примерно в 71 километре к югу от города Динси, а очаг залегал на глубине около 10 километров.

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Спасательные службы продолжают мониторинг обстановки в регионе.

