В Китае произошло землетрясение
В китайской провинции Ганьсу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.
Сегодня, 09:20
Фото: Pixabay.com
В провинции Ганьсу на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передаёт BAQ.KZ.
Сейсмособытие зафиксировали в ночь на 27 сентября. Эпицентр находился примерно в 71 километре к югу от города Динси, а очаг залегал на глубине около 10 километров.
На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Спасательные службы продолжают мониторинг обстановки в регионе.
