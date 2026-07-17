В китайском городе Чунцин мощный оползень разрушил жилые дома. Более 1100 человек были эвакуированы, спасатели продолжают поиски людей, которые могут оставаться под завалами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

По данным государственного телеканала CCTV, оползень произошел утром 18 июля в уезде Пэншуй. После сильных дождей огромные массы камней и грунта сошли со склона горы, накрыв более десяти жилых домов.

К настоящему времени спасателям удалось извлечь из-под завалов не менее десяти человек. Поисково-спасательная операция продолжается, однако ее осложняет нестабильность грунта и сохраняющаяся угроза повторного схода оползня.

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На кадрах с места происшествия видно, как часть горного склона обрушилась на жилую застройку. Некоторые многоэтажные дома получили повреждения, но устояли.

Оползень произошел рядом с рекой Уцзян, протекающей через горный район с карстовым рельефом.

Власти Китая направили в пострадавший район более 8 тысяч единиц гуманитарной помощи, включая палатки, складные кровати и аварийные комплекты для семей.

Кроме того, стихия повредила линии электропередачи. В целях безопасности в радиусе одного километра от места происшествия временно отключены электро-, водо- и газоснабжение.

Власти пока не уточняют, сколько человек могут оставаться под завалами.