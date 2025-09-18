В Китае столкнулись два летающих автомобиля
Один из электрических аппаратов вертикального взлёта и посадки при посадке загорелся.
18 Сентября, 08:50
222Фото: gazeta.ru
Во время репетиции авиашоу в китайском городе Чанчунь произошло столкновение двух летающих автомобилей, произведённых подразделением компании Xpeng Inc., передает BAQ.KZ со ссылкой на Lenta.ru.
По данным издания, один из электрических аппаратов вертикального взлёта и посадки (eVTOL) при посадке загорелся, тогда как второй сумел приземлиться без серьёзных повреждений.
В социальных сетях распространились кадры, на которых из разбившегося eVTOL поднимается густой чёрный дым, рядом работают пожарные расчёты.
Инцидент вызвал новые вопросы относительно безопасности летающих автомобилей и перспектив их массового применения.
