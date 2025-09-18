  • 20 Сентября, 06:04

В Китае столкнулись два летающих автомобиля

Один из электрических аппаратов вертикального взлёта и посадки при посадке загорелся.

18 Сентября, 08:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gazeta.ru 18 Сентября, 08:50
18 Сентября, 08:50
222
Фото: gazeta.ru

Во время репетиции авиашоу в китайском городе Чанчунь произошло столкновение двух летающих автомобилей, произведённых подразделением компании Xpeng Inc., передает BAQ.KZ со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, один из электрических аппаратов вертикального взлёта и посадки (eVTOL) при посадке загорелся, тогда как второй сумел приземлиться без серьёзных повреждений.

В социальных сетях распространились кадры, на которых из разбившегося eVTOL поднимается густой чёрный дым, рядом работают пожарные расчёты.

Инцидент вызвал новые вопросы относительно безопасности летающих автомобилей и перспектив их массового применения.

Самое читаемое

Наверх