Во время репетиции авиашоу в китайском городе Чанчунь произошло столкновение двух летающих автомобилей, произведённых подразделением компании Xpeng Inc., передает BAQ.KZ со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, один из электрических аппаратов вертикального взлёта и посадки (eVTOL) при посадке загорелся, тогда как второй сумел приземлиться без серьёзных повреждений.

В социальных сетях распространились кадры, на которых из разбившегося eVTOL поднимается густой чёрный дым, рядом работают пожарные расчёты.

Инцидент вызвал новые вопросы относительно безопасности летающих автомобилей и перспектив их массового применения.