В Китае трагически скончался студент Хубэйского профессионально-технического колледжа, проходивший стажировку в логистической компании, передает BAQ.KZ. со ссылкой на медиапортал Sohu.

Инцидент произошёл 13 сентября в городе Эчжоу. Молодой человек, по данным его семьи, на протяжении трёх недель работал исключительно в ночные смены при высокой температуре и в условиях сильного физического и эмоционального напряжения. Утром после очередной смены он умер от сердечного приступа.

Родные погибшего утверждают, что перед началом практики студент прошёл медицинское обследование и был абсолютно здоров. Более того, он неоднократно жаловался на плохое самочувствие и просил руководство о помощи, но, как утверждает семья, получил отказ. Особое возмущение у общественности вызвало то, что студент начал работать ещё 2 июля, хотя по официальному соглашению его стажировка должна была стартовать только 30 сентября.

Смерть студента вызвала широкий общественный резонанс и стала поводом для официального расследования. Сейчас проверяются условия прохождения практики, законность преждевременного выхода на работу, а также корректность учёта рабочих часов. Представители местных властей заявили, что причинно-следственная связь между графиком и смертью пока не установлена, однако дело остаётся на контроле.

Компания, где проходил стажировку молодой человек, выразила соболезнования и заявила о готовности оказать гуманитарную помощь семье. Также было отмечено, что в этом филиале на данный момент продолжают стажировку более 20 студентов.

Трагедия вызвала волну обсуждений в китайском обществе и подняла острые вопросы о правах стажёров, контроле за условиями труда и ответственности работодателей.