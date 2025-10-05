В Китае в крупной аварии погибли пять человек и восемь пострадали
За рулём была женщина в возрасте 54 лет.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В китайской провинции Хубэй произошла серьезная дорожная авария, в результате которой погибли пять человек, ещё восемь получили травмы различной степени тяжести, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на городское управление общественной безопасности, инцидент произошёл около 17:00 по местному времени в городе Личуань, расположенном в Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе.
По данным следствия, 54-летняя женщина по фамилии Сюн, находясь за рулём легкового автомобиля, потеряла управление транспортным средством, что привело к масштабной цепной аварии.
На месте происшествия погибли два человека, ещё трое скончались позже в больнице, несмотря на усилия врачей. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.
Водитель задержана, полиция проводит расследование обстоятельств трагедии.
Самое читаемое
- Новый оздоровительный комплекс появится в Актюбинской области
- Жёсткое выселение: пенсионерка получила перелом ребра после действий полиции
- Фотоловушка в "Алтын-Эмеле" запечатлела редких куланов
- В Ницце произошла стрельба: двое погибших и пятеро раненых
- Масштабное шоу покажут на арене алматинского цирка