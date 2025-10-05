В китайской провинции Хубэй произошла серьезная дорожная авария, в результате которой погибли пять человек, ещё восемь получили травмы различной степени тяжести, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на городское управление общественной безопасности, инцидент произошёл около 17:00 по местному времени в городе Личуань, расположенном в Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе.

По данным следствия, 54-летняя женщина по фамилии Сюн, находясь за рулём легкового автомобиля, потеряла управление транспортным средством, что привело к масштабной цепной аварии.

На месте происшествия погибли два человека, ещё трое скончались позже в больнице, несмотря на усилия врачей. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Водитель задержана, полиция проводит расследование обстоятельств трагедии.