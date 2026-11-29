В Китае впервые нашли целый череп южного мамонта на Тибетском нагорье
Находка относится к периоду от 1,3 до 2 миллионов лет назад.
29 Ноября 2026, 04:24
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29 Ноября 2026, 04:2429 Ноября 2026, 04:24
192Фото: Синьхуа
Китайские учёные впервые обнаружили целый череп южного мамонта на северо-восточной окраине Тибетского нагорья.
По информации агентства Xinhua, череп и два бивня нашли в августе. После изучения останков специалисты института Китайской академии наук установили, что они принадлежат южному мамонту, который обитал на Земле от 1,3 до 2 миллионов лет назад.
По мнению исследователей, находка позволит провести сравнительный анализ останков южных мамонтов, обнаруженных в Европе и Азии.
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