Китайские учёные впервые обнаружили целый череп южного мамонта на северо-восточной окраине Тибетского нагорья.

По информации агентства Xinhua, череп и два бивня нашли в августе. После изучения останков специалисты института Китайской академии наук установили, что они принадлежат южному мамонту, который обитал на Земле от 1,3 до 2 миллионов лет назад.

По мнению исследователей, находка позволит провести сравнительный анализ останков южных мамонтов, обнаруженных в Европе и Азии.