В Китае впервые в мире совершил полёт конвертоплан массой 6 тонн. Аппарат Lanying R6000 успешно поднялся в воздух в провинции Сычуань, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.

Конвертоплан разработан компанией China’s United Aircraft. Его полезная нагрузка составляет 2 тонны, крейсерская скорость — 550 км/ч, а максимальная дальность полёта достигает 4000 километров, что в несколько раз превышает показатели вертолётов аналогичного класса. Полёт возможен на высоте до 7620 метров.

Как отмечают китайские издания, Lanying R6000 предназначен для перевозки грузов и передвижения в труднодоступных районах, включая горную местность и морские акватории. Его также планируют использовать для экстренной медицинской помощи, спасательных операций, тушения пожаров и патрулирования.