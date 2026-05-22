В клинике не сообщили о времени смерти: появились новые подробности по делу Сауле Базархан

Появились новые подробности по делу о смерти Сауле Базархан. Дочь близкой подруги погибшей написала в Threads, что они одними из первых приехали в клинику вечером 15 мая, однако, по ее словам, до 20:00 им никто не сообщил о смерти женщины, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Моя мама – самая близкая подруга, и мы первые, кто приехал в клинику 15 мая вечером. Нам до 20:00 никто не сообщал о смерти. По приезде я была в шоке, что на месте не было ни полиции, ни скорой. Врачи ничего не говорили: где она, что произошло и когда она умерла. Все стояли и молчали. Никакого сожаления. Я пишу это, чтобы все причастные понесли наказание", – написала она.

К публикации автор приложила видео. Близкие погибшей требуют установить, когда именно наступила смерть, почему информацию не сообщили сразу и какие действия предпринимали сотрудники клиники.

Скриншот публикации в Threads

Параллели с другой смертью после операции

Как передает CMN.KZ, после смерти Сауле Базархан в сети начали вспоминать случай 2020 года, когда алматинка Жамиля Жылкайдарова скончалась после липосакции. По данным издания, тогда в материалах фигурировала клиника EL’REY, которая ранее указывалась по адресу Розыбакиева, 289/2.

Редакция отмечает, что сейчас по этому же адресу работает Smart Beauty Clinic. Кроме того, по данным открытых источников, оба юрлица может связывать одно управленческое лицо. При этом издание подчеркивает: прямых документов о переименовании или правопреемстве между EL’REY и Smart Beauty Clinic в открытом доступе нет. Эти обстоятельства должны проверить компетентные органы.

Что произошло

В Алматы после плановой операции в частной клинике скончалась казахстанский блогер и бизнесвумен Сауле Базархан. О трагедии в соцсетях сообщила сноха погибшей. По ее словам, операция по липосакции проходила 15 мая под местной анестезией.

По словам родственников, в течение нескольких часов семья не получала информации о состоянии пациентки.

"Час. Полтора. Два. Три. На вопросы не отвечали. Просто молчали", - написала дочь погибшей в соцсетях.

В Департаменте полиции Алматы сообщили о возбуждении уголовного дела и начвале досудебного расследования.

Позже частная клиника пластической хирургии Smart Beauty опубликовала официальное заявление после смерти казахстанского блогера и бизнесвумен Сауле Базархан. В обращении представители клиники выразили соболезнования семье погибшей.