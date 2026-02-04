При координации столичной прокуратуры сотрудники Департамента полиции провели комплекс профилактических и оперативных мероприятий в увеселительных заведениях Астаны. В ходе рейдов изъято более 20 баллонов оксида азота, известного как "веселящий газ", передает BAQ.KZ.

По выявленным фактам возбуждено 6 уголовных дел по части 1 статьи 301 Уголовного кодекса РК — незаконный оборот сильнодействующих веществ.

Прокуратура отмечает, что оксид азота относится к сильнодействующим веществам и представляет серьёзную угрозу жизни и здоровью граждан. Зафиксированы случаи тяжкого вреда здоровью и даже летальные исходы, связанные с употреблением вещества. Кроме того, его использование нередко становится фактором вовлечения граждан в потребление наркотиков.

За незаконный оборот прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ законом предусмотрена уголовная ответственность — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура города Астаны призывает граждан соблюдать закон и сообщать о фактах незаконного оборота сильнодействующих веществ.