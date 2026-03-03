В КНБ Казахстана раскрыли месячную статистику по коррупционным преступлениям
Большая часть выявленных фактов связана со взяточничеством.
Сегодня 2026, 15:43
129Фото: Иллюстративное фото.
Как сообщили в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, в январе этого года в стране было зарегистрировано 126 уголовных правонарушений, из которых 110 относятся к коррупционным преступлениям, передает BAQ.kz.
По данным КНБ, большая часть выявленных фактов связана со взяточничеством, мошенничеством и злоупотреблением должностными полномочиями. Пресечена незаконная деятельность 89 лиц.
Завершено расследование 129 уголовных дел, из них 121 направлено в суд. Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 18 млрд тенге, при этом в бюджет уже возмещено свыше 100 млн тенге.
В ведомстве подчеркнули, что работа в данном направлении продолжается.
