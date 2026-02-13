Информацию о задержании заместителя акима Костанайской области Гульбарам Мусагазина подтвердили в Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает BAQ.kz. Ранее сведения об этом появились в СМИ.

По данным ведомства, в отношении чиновницы проводится досудебное расследование. Подробности дела официально не раскрываются, однако в публичном поле её имя связывают с возможными коррупционными нарушениями в сфере здравоохранения региона.

Ранее по делу о государственных закупках медицинского оборудования были арестованы бывший руководитель областного управления здравоохранения Данияр Джандаев, его заместитель Ерболат Доспанов, а также главный врач Карасуской районной больницы Владимир Голубев. Следствие рассматривает эпизоды, связанные с закупками техники для поликлиник и больниц.

Отмечается, что Гульбарам Мусагазина занимает должность заместителя акима с июля 2024 года и курирует в том числе вопросы здравоохранения, бюджетного планирования и государственных закупок. На момент публикации её профиль продолжает размещаться на официальном сайте акимата области.

Ранее Мусагазина выиграла судебный процесс по делу о клевете против блогера Николая Гиньятова, который критиковал её деятельность в публикациях. Суд назначил блогеру штраф.

Расследование продолжается.