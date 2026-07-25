В Кокшетау двухлетний ребенок выпал из окна первого этажа

Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра.

25 Июля 2026, 10:29
АВТОР
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Pixabay.com 25 Июля 2026, 10:29
25 Июля 2026, 10:29
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Фото: Pixabay.com


В Кокшетау двухлетний ребенок выпал из окна первого этажа и получил травму головы. Мальчика доставили в медицинское учреждение.

По предварительной информации, серьезных повреждений удалось избежать. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области сообщили, что с начала года в регионе зарегистрировано уже 12 случаев падения детей из окон.

Спасатели напоминают родителям о необходимости соблюдать меры безопасности и не оставлять маленьких детей без присмотра возле открытых окон. Для защиты рекомендуется устанавливать специальные блокираторы. При этом москитные сетки не способны выдержать вес ребенка и не могут служить надежной защитой от падения.

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