В Кокшетау и Бурабае безопасность на пляжах будут обеспечивать на электрокарах
Электрокары поступили на вооружение акмолинских спасателей.
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В Акмолинской области спасательные службы получили новый экологически чистый транспорт. Электрокары уже поступили в распоряжение специалистов и будут активно использоваться для обеспечения безопасности на водоемах и прилегающих территориях.
Основными локациями для патрулирования станут популярные места отдыха — прибрежные зоны в Кокшетау, а также территория Щучинско-Боровской курортной зоны.
Основные задачи нового транспорта:
Оперативность: быстрое реагирование на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации на побережье;
Профилактика: регулярное информирование отдыхающих и туристов о правилах безопасного поведения на воде;
Экологичность: патрулирование курортных и природных зон без вреда для окружающей среды.
Использование маневренных электрокаров позволит спасателям бесшумно и быстро передвигаться по пешеходным и пляжным зонам, обеспечивая постоянный контроль за безопасностью жителей и гостей региона в разгар купального сезона.
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