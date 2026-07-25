В Кокшетау и Бурабае безопасность на пляжах будут обеспечивать на электрокарах

В Акмолинской области спасательные службы получили новый экологически чистый транспорт. Электрокары уже поступили в распоряжение специалистов и будут активно использоваться для обеспечения безопасности на водоемах и прилегающих территориях.

Основными локациями для патрулирования станут популярные места отдыха — прибрежные зоны в Кокшетау, а также территория Щучинско-Боровской курортной зоны.

Основные задачи нового транспорта:

Оперативность: быстрое реагирование на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации на побережье;

Профилактика: регулярное информирование отдыхающих и туристов о правилах безопасного поведения на воде;

Экологичность: патрулирование курортных и природных зон без вреда для окружающей среды.

Использование маневренных электрокаров позволит спасателям бесшумно и быстро передвигаться по пешеходным и пляжным зонам, обеспечивая постоянный контроль за безопасностью жителей и гостей региона в разгар купального сезона.