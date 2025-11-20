В Кокшетау из-за вспышки ОРВИ введены ограничительные меры
В Кокшетау главный санитарный врач Медетбек Куанышбеков ввел ряд ограничений из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), передаёт BAQ.KZ.
По данным мониторинга, по сравнению с предыдущей 45-й неделей эпидсезона 2025–2026 годов число заболевших увеличилось на 916 человек.
Согласно постановлению, в поликлиниках города будут работать фильтры приема, введен масочный режим, а врачебные приемы продлены. В больницах проведут перепрофилирование коек для пациентов с ОРВИ.
В школах и детских учреждениях вводится обязательный утренний осмотр детей и соблюдение групповой изоляции. Если уровень заболеваемости среди учащихся достигнет 20–30%, учебный процесс временно приостанавливается.
