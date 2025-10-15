  • 15 Октября, 12:22

В Кокшетау мужчину смертельно ударило током на АЗС

Погиб мгновенно.

Сегодня, 11:43
iStock Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43
82
Фото: iStock

В Акмолинской области зафиксирован смертельный несчастный случай, связанный с нарушением техники безопасности, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, утром 13 октября в 09:45 в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило сообщение о трагедии на территории одной из автозаправочных станций.

По предварительным данным, оператор станции поднялся на прицеп автоцистерны, где случайно задел линию электропередачи. В результате мужчина получил смертельное поражение электрическим током.

На месте происшествия работают следственно-оперативные службы. Назначены экспертизы, проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

