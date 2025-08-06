В Кокшетау на базе перинатального центра Многопрофильной областной больницы состоялось открытие пансионата "Здоровая мама". Новый объект, созданный по инициативе Министерства здравоохранения РК при поддержке акимата Акмолинской области, направлен на охрану здоровья матери и ребенка и улучшение перинатальных исходов, передает BAQ.KZ.

Пансионат рассчитан на 10 коек для плановой госпитализации беременных женщин с высоким риском осложнений из отдаленных и сельских районов области. При необходимости мощности могут быть расширены до 20 коек.

Будущие роженицы будут находиться здесь под динамическим наблюдением медицинских работников до родов на бесплатной основе. Акушеры будут круглосуточно мониторить состояние беременных женщин и плода. С началом родовой деятельности и выявлении каких-либо жалоб врачи будут оказывать незамедлительную медицинскую помощь.

Пансионат позволит обеспечить доступность квалифицированной медицинской помощи на раннем этапе, своевременно выявлять осложнения и оперативно принимать тактические решения, тем самым предотвращая критические ситуации.

В церемонии открытия приняла участие заместитель акима области Алтынай Амренова.