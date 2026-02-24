В г.Кокшетау вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в виде государственных субсидий субъектам агропромышленного комплекса. Фигурантам дела назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 4 месяца, передает BAQ.KZ.

Расследование проведено департаментом АФМ по Акмолинской области. Как стало известно, в течение двух лет директор СПК «МолПродЖаркаин» Ефимкина А.С. и глава КХ «Рассвет» Маслов А.В. незаконно получали субсидии, предназначенные для удешевления производства молока и продуктов его глубокой переработки.

– КХ «Рассвет» фактически не располагало необходимым поголовьем скота для производства заявленных объемов молока. Несмотря на это, в информационной системе электронных счетов-фактур оформлялись фиктивные документы о поставке в адрес СПК «МолПродЖаркаин» более 3 млн кг сырого молока. На их основании формировалась отчетность о переработке молока в сливочное масло и твердый сыр. После одобрения заявок уполномоченным органом денежные средства перечислялись на расчетный счет предприятия. Общий ущерб государству составил 152 млн тенге, – сообщили в АФМ.

Кроме того, в целях сокрытия часть полученных субсидий перечислена на депозитный счет родственницы Ефимкиной. В дальнейшем на указанные средства приобретено мобильное здание, которое использовалось для сдачи в аренду и получения дохода.

В ходе следствия наложен арест на 6 земельных участков, 4 квартиры, 11 автомашин, мобильное здание, промышленно-производственное сооружение, а приговором суда Маслову А.В. и Ефимкиной А.С. назначено наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы. Мобильное здание конфисковано в доход государства.

Арест на иное имущество сохранен до полного исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор вступил в законную силу.